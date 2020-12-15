Çankaya Belediyesinden online yapılandırma dönemi

cankaya.bel.tr internet sitesini kullanabileceği açıklamasında bulundu.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, vergi borçları için son ödeme tarihi 31 Aralık 2020'ye dikkati çekerek, "Değerli komşularımız, ebelediye.cankaya.bel.tr adresinden belediyemize olan borçlarınızı online olarak ödeyebilir veya yapılandırma başvurusunda bulunabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan reklam vergisi, işgal harcı, eğlence vergisi, asfalt katılım payı, ecrimisil ve dava konusu olan borçlar, yasa gereği faizi ve cezaları silinerek, 18 eşit taksite kadar ödenebilecek. Kanun kapsamına giren borçlarını yapılandırarak ödemek isteyen borçlular, 31 Aralık 2020'ye kadar yazılı olarak başvuruda bulunacak.

Yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ya da 2'şer aylık dönemler halinde ödenebilecek. Azami 18 eşit taksit olmak üzere 6, 9 ve 12 eşit taksitte ödeme seçenekleri de bulunuyor. İlk taksit ödeme süresi 1 Şubat 2021 tarihi mesai saati bitiminde sona erecek.

Vatandaşlar, Covid-19 tedbirleri kapsamında yayımlanan genelge ile kamu kurumlarında belirlenen 10.00-13.00, 13.30-16.00 mesai saatleri arasında başvuruda bulunabilirler. Bizzat başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, Çankaya Belediye Başkanlığı Kızılay Ana Hizmet Binası, Çayyolu Ek Hizmet Binası ve semtlerde bulunan tahsilat bürolarında işlemlerini yapabilecekler.