Çankaya Belediyesi'nden pandemi döneminde ailelere online psikolojik danışmanlık hizmeti

Başta pandemi kaynaklı sorunlar olmak üzere aile psikolojisi üzerine danışmanlık hizmeti veren Birim, yardım almak isteyen tüm Çankayalılarla canlı bağlantı üzerinden online olarak görüşüyor.

Çankaya Belediyesinin psikolojik destek veren Aile Danışmanlığı Birimi, pandemi döneminde de hizmet vermeye devam ediyor. Pandemi sürecinden kaynaklı sorunları da ele alan Aile Danışmanlığı Birimi, yardım almak isteyen tüm Çankayalılarla canlı bağlantı üzerinden online olarak görüşüyor. Belediyenin ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, 0312 458 89 00/ 3501 numaralı telefondan randevu alarak online görüşme talep edebiliyor.

Pandemi korkuları dışında online seanslarda kültürel çatışmaların, genel anlaşmazlıkların, ekonomik sorunların ve uzun süreli evliliklerde yaşanan problemlerle çiftler arasındaki iletişim kopukluğu gibi pek çok sorunun çözümü için çalıştıklarını belirten psikologlar, sağlıklı iletişim kurulması konusunda yol gösterici destek verdiklerini kaydettiler.

Görüntülü konuşma yöntemiyle verilen aile danışmanlığı hizmeti, evlenme aşamasında olan ve evli çiftlere psikolojik destek de veriyor. Aldatma, şiddet gibi durumlar yaşanıyorsa ya da madde bağımlılığı varsa danışan kabul edilmiyor, doğrudan psikiyatriste yönlendiriliyor. Merkez online randevu yöntemiyle çalışıyor.