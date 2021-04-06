Çankaya Belediyesinden Ramazan dayanışması

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 13 Nisan'da başlayacak Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi desteği vereceklerini açıkladı.

Ramazan ayının paylaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik ayı olduğunu hatırlatan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Bu yıl da salgın hastalık nedeniyle yaşanan ekonomik sonuçların neredeyse her hanede hissedildiği bir Ramazan ayı daha yaşayacağız. Biz de vatandaşlarımıza destek olmak için gıda kolisi dağıtımına başlayacağız. Sağlıklı günlere bir an önce kavuşmak temennisiyle tüm vatandaşlarımıza hayırlı Ramazanlar diliyorum” dedi.

“Çankaya'da kimse yalnız değildir”

Çankayalıların huzur içinde bir Ramazan ayı geçirmesi için gece gündüz görev başında olacaklarını ifade eden Alper Taşdelen, “Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan salgın hastalık nedeniyle Ramazan ayını da her şeyden önce sağlığımıza dikkat ederek geçirmeliyiz. Geleneklerimizde yer alan birlikte açtığımız oruçlarımızı bu yıl da bir arada açamayacağız. Bu, hem kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığı hem de toplum sağlığı için zorunlu hale geldi. Vatandaşlarımızın bu süreçte işinden olduklarını ekonomik sıkıntı çektiklerini hepimiz biliyoruz. Herkes şunu bilsin ki Çankaya'da kimse yalnız değildir. Belediye olarak daima halkımızın yanında olacağız. Halkımıza gerekli olmadıkça evden çıkmamaları ve sağlık için kurallara riayet etmelerini hatırlatmak istiyorum. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Sağlıklı günlere bir an önce kavuşmak temennisiyle hayırlı Ramazanlar diliyorum” diye konuştu.