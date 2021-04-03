Çankaya Belediyesinden sanatçılara destek

Sanata ve sanatçıya destek amacıyla yapılacak etkinlikle tüm tiyatro oyunları ve tiyatro gruplarının eğlenceli atölyeleri online olarak miniklerle buluşacak.

Çankaya Belediyesi, çevrimiçi şenliğe katılmak isteyen tüm sanatçı ve tiyatro topluluklarına da kapılarını açtı. Şenlikte oyunlarıyla yer almak isteyen tüm çocuk tiyatro grupları 11 Nisan'a kadar Çankaya Belediyesine başvurabilecek.

Pandemi koşullarında sanata ve sanatçıya desteğini aralıksız sürdüren Çankaya Belediyesi 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında 23- 30 Nisan haftasında Çocuk Tiyatro Günleri düzenliyor. Zor bir dönem geçiren tiyatro sanatına ve sanat gruplarına destek amacıyla yapılacak etkinlikle tüm çocuk tiyatro oyunları ve eğlenceli atölyeler online Çankayalılarla buluşacak. Tüm çocuklar 15 tiyatro oyunu ve atölyelerini 23 Nisan'dan itibaren her gün Çankaya Belediyesinin Youtube sayfasından izleyebilecek.

Çankaya'da her çocuğun misafiri olun

Çankaya Belediyesi olarak her dönemde sanatın ve sanatçının destekçisi olmaya devam ettiklerini vurgulayan Belediye Başkanı Alper Taşdelen tüm tiyatro sanatçıları ve çocuk tiyatro gruplarını da 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne katılmaya davet etti.

Online etkinlikle zor durumda olan tiyatro sanatına destek olmak istediklerini kaydeden Taşdelen, "Repliklerimiz Çankaya'da her çocuğun misafiri olsun. Gelin. Tiyatro oyunlarınız tüm Türkiye'deki minik kalplerle çevrim içi buluşsun. Kapımız tüm sanatçılara açık. İstek ve başvurularınızı bekliyoruz" dedi.

23 Nisan Şenliği'nde önceden kayıt altına alınmış çocuk oyunlarının yer alması isteyen tüm sanatçı ve tiyatro grupları başvurularını 11 Nisan tarihine kadar, tiyatrogunleri@cankaya.bel.tr adresine yapabilecek. Başvurmak isteyenler ayrıntılı bilgiye, Çankaya Belediyesi internet sayfasından ulaşabilir.