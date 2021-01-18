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Çankaya Belediyesi'nden taksi duraklarına hijyen paketi

Vatandaşlara pandemiye karşı önlemler konusunda her alanda destek olan Çankaya Belediyesi, taksi duraklarına maske ve dezenfektan dağıtımına devam ediyor.


Pandemi sürecinde virüsün yayılmasını önlemek için yerel yönetimler düzeyinde önlemlerini alan ve çalışmalarını aralıksız sürdüren Çankaya Belediyesi dezenfektan, kolonya ve maskeden oluşan temizlik setinin dağıtımına hız verdi. Çankaya Belediyesi ekipleri ilçede yer alan 230 taksi durağına 500'lük maske, dezenfektan, kolonya, takvim ve ajandadan oluşan seti dağıtıyor. İnsanlarla doğrudan iletişime geçen ve sabahtan akşama kadar direksiyon başında görevde bulunan taksicilere maske, kolonya ve dezenfektan dağıtan Çankaya Belediyesi, halk sağlığının korunmasına katkı sunuyor.



“Çankaya'da hiç kimse yalnız değildir”


Vatandaşların sağlığına yönelik çalışmaların artarak devam ettiğini hatırlatan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Dünyayı olduğu gibi ülkemizi de derinden etkileyen salgına karşı topyekun bir savaş veriyoruz. Bu anlamda Çankaya Belediyesi olarak vatandaşların sağlığını olumlu yönde etkileyecek çalışmalar içerisinde yer alıyoruz. Bu çalışmalarımızın bir parçasını da salgının etkisini azaltacak maske, kolonya ve dezenfektan dağıtımı oluşturuyor. Biz her zaman halkımızın yanında olmaya, destek vermeye devam edeceğiz. Çankaya'da hiç kimse yalnız değildir” ifadelerini kullandı.

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