Çankaya Belediyesi'nden “Ulusal Egemenlik ve Atatürk” resim yarışması

Çankaya Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 101. yılında Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için resim yarışması düzenleyecek. Belediye “Hayal et özgürleş” sloganıyla çocukları resim yarışmasına katılmaya davet etti. Pandemi nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu yıl da bir arada kutlayamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını ifade eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Bir arada olamasak da ulusal egemenliğimizin 101. yılında Atatürk sevgisini, egemenliğimizin vazgeçilmezliğini, Cumhuriyet'imizin sonsuz değerini hepimiz yüreğimizde yaşayacağız. Çocuklarımızın Atatürk yolunda, bilimin ışığında eğitim almalarını önemsiyoruz. Ulusal Egemenlik ve Atatürk konulu resim yarışmamızda çocuklarımızın yüreklerindeki egemenlik duygusu ve Atatürk sevgisini nasıl resmedeceklerini heyecanla bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Resim yarışmasına Çankaya sınırları içerisinde yaşayan 6-13 yaş arası çocuklar 25 Mart tarihine kadar başvuruda bulunabilecek. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda eğitim gören çocukların velilerinin onayıyla katılabilecekleri yarışmada çocuklar, 6-9, 9-11 ve 12-13 yaş arasında kategorilerde tatlı bir rekabete girecekler. Yarışmaya katılacak çocuklar resimlerini 35x50 cm resim kağıdı veya karton üzerinde sulu boya, akrilik boya, guaj boya, pastel boya ya da kolaj tekniği kullanarak yapabilecek. Ulusal Egemenlik Bayramı ve Atatürk coşkusunu resimlere işleyecek olan çocuklar velileriyle birlikte yarışmaya katılacak resimlerini mahallelerinde bulunan Çankaya Evleri'ne ya da Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne elden teslim edebilecekler. Üç farklı yaş grubundan 3 başarı ödülü ile her yaş grubundan 15'er resmin sergileneceği yarışmaya başvuru yapacak çocuklar resimlerinin arkasına ad, soyadları, yaşları, okudukları okulun adı ve sınıflarını yazacaklar.