Çankaya Belediyesinden "Uluslararası Doğruluk-Hoşgörü-Merhamet" resim sergisi

Yıl boyunca farklı sergi ve etkinliklere ev sahipliği yapan Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, 2018 yılını "Uluslararası Doğruluk-Hoşgörü-Merhamet" resim sergisi ile kapatıyor. Sergi bugüne kadar 50'den fazla ülkede 900'ün üzerinde şehirde düzenlendi.

Yıl boyunca farklı sergi ve etkinliklere ev sahipliği yapan Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, 2018 yılını “Uluslararası Doğruluk-Hoşgörü-Merhamet” resim sergisi ile kapatıyor.

Uluslararası Doğruluk-Merhamet-Hoşgörü (Zhen-Shan-Ren) resim sergisi bugüne kadar dünya çapında 50'den fazla ülkede 900'ün üzerinde şehirde düzenlendi ve sergilendiği her yerde büyük yankı uyandırdı. Sergide farklı ülkelerde yaşayan Falun Dafa uygulaması yapan, aralarında dünya çapında birçok başarıya sahip Batılı ve Çinli sanatçılar tarafından hazırlanan yağlı boya eserlerin yüksek kalite baskıları yer alıyor. Geleneksel resim tekniğini kullanan sanatçılar, çoğu gerçek hikayelere dayanan eserlerinde Falun Dafa'nın Doğruluk-Merhamet-Hoşgörü ilkelerinin güzelliğini ve saflığını aşılıyor.

Eserler, Çin Komünist rejiminin acımasız zulmünü ve bu zulme rağmen dünya çapındaki uygulayıcıların boyun eğmez ruhunu ve adaletini destekleme çabalarını yansıtıyor. Sanatçılar, eserleri ile kendi yaşamış oldukları inanılmaz zorlukları ve zulmün akıl almaz acımasızlığını yansıtmalarının yanı sıra insanoğluna karşı işlenen suçları sanat yoluyla halka aktararak insanların vicdanlarını ve adaletini uyandırmayı amaçlıyor. Sergi 2 Ocak'a kadar Çağdaş Sanatlar Merkezinde görülebilecek.