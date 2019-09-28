Çankaya Belediyesi'nden üniversitelilere eşya desteği

Çankaya Belediyesi, Çankaya Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ÇAYED) işbirliği ile Ankara'da öğrenim gören üniversite öğrencilerine eşya desteği veriyor. Dernek, ihtiyaç sahiplerine gıda, derneklere kitap ve eşya, anasınıflarına oyuncak gibi çeşitli yardımlarda da bulunuyor.

Çankaya Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri ile ihtiyacı olan vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor. Çankaya Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ÇAYED) işbirliği ile ihtiyaç sahiplerine çeşitli yardımlarda bulunan Belediye, Ankara'da öğrenim gören üniversite öğrencilerine eşya desteği veriyor.

Ankara'da öğrenim gören üniversite öğrencilerine desteğini esirgemeyen ÇAYED Yarım Elma, bugüne kadar binlerce öğrenciye ev eşyası sağladı. Yaz aylarında da üniversite öğrencilerinin taleplerini karşılıksız bırakmayarak vatandaşlardan gelen ev eşyalarını öğrencilere ulaştırdı. Öğrenciler, derneğe gelerek ihtiyaçları olan eşyaları seçerek alabiliyor.

Bağışçılarla ihtiyacı olanlar arasında köprü oluşturan ÇAYED Yarım Elma, binlerce vatandaşın yardım almasını sağlıyor. 8 bine yakın kayıtlı ihtiyaç sahibi üyesi bulunan ÇAYED Yarım Elma, köy derneklerinden gelen eşya taleplerini de karşılıyor. Dernek ayrıca kayıtlı üyelerine, bağış durumuna göre sırayla gıda desteğinde de bulunuyor.

Köy okullarından ve çeşitli derneklerden gelen kitap taleplerini de karşılayan ÇAYED, anasınıflarına oyuncak, Çankaya Belediyesi Kadın Sığınmaevi'nden ayrılıp yeni bir hayat kuran kadınlara da eşya ve gıda desteği veriyor. Ayrıca evinin su basması veya yangına uğraması sonucu ÇAYED'e başvuran vatandaşlara bağışçılardan gelen yardımlarla ev eşyası temin ediliyor. ÇAYED Yarım Elma, engellilere tekerlekli sandalye, yatağa bağımlı hastalara da hasta yatağı da sağlamaya özen gösteriyor.

Belediyecilik halkının yanında olmaktır

Çankaya Belediyesinin temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik hizmetleri temelinde vatandaşın yanında olduğunun altını çizen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Bizim belediye olarak her zaman temel bir prensibimiz var. Biz her zaman sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini veririz. Kaynaklarımızı israf etmiyor, dar gelirliye fayda sağlayan projeleri hayata geçiriyoruz. ÇAYED Yarım Elma işbirliğimiz ile çok sayıda insanımıza ayni yardımlarımızın yanı sıra yaklaşık 900 vatandaşımıza nakdi destek sağladığımız Halk Kart ile ihtiyacı olanın yanında olma çabasındayız. Üniversiteli gençlerimizle bağışçılar arasında köprü kurarak ayda 300 TL burs almalarını sağlıyoruz. Aynı zamanda ev eşyası desteği veriyoruz. Belediyecilik halkının yanındaysa belediyeciliktir. İmkanlarımız el verdiği ölçüde vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Siz de destek olabilirsiniz

Bağışçılar aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine gıda ve eşya yardımında bulunan ÇAYED Yarım Elma, vatandaşları ihtiyaç sahiplerine destek vermeye davet ediyor. Hem ihtiyaç sahiplerine hem de bağışçılara seslenen ÇAYED Yarım Elma yetkilileri, vatandaşların 474 00 10 numaralı telefonla kendilerine ulaşmaları halinde, yardım almak isteyenlere yardım götürebileceklerini bağış yapmak isteyenlerin de bağışlarını alabileceklerini belirtiyor.