Çankaya Belediyesinden vatandaşlara Nutuk hediyesi

Çankaya Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'inci yıl dönümünde ilçe sakinlerine Atatürk'ün eseri Nutuk'u hediye ediyor.

Çankaya Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı çok anlamlı bir hediye ile kutluyor. Ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan salgın hastalık dolayısıyla zorunlu olmadıkça evlerinden çıkamayan vatandaşlara evlerinde kalacakları sürede okumaları için Nutuk hediye ediliyor. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yıl dönümünde 19 Mayıs öncesi belediyenin Hoş Geldiniz Masası ve tahsilat bürolarına gelen vatandaşlara ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kaleme aldığı Nutuk hediye ediliyor. Kitabın temin edilebileceği adresler ise şunlar:

"Merkez: Çankaya Belediyesi Hizmet Binası Ziya Gökalp Cad. No: 11 Kızılay 458 89 00

Dikmen Tahsilat Bürosu: İlke Cad. No: 1 Sokullu Çankaya Evi içi - 481 21 36

Yıldız Tahsilat Bürosu: Çankaya Yıldız Mah. Artım Sok. Yıldız Semt Pazarı içi - 441 66 54

Emek Tahsilat Bürosu: Emek Mah. 28. Cad. No:2 Semt Pazarı İçi - 215 76 99

Küçükesat: Bülbülderesi Caddesi Esat Çankaya Evi içi

Çayyolu Tahsilat Bürosu: Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman Bulvarı Özçelik İş Merkezi No:94 Kat 4 - 235 93 87

Yüzüncü Yıl Tahsilat Bürosu:100.Yıl Çankaya Evi içi 1534. Sokak ile 1524. Sokak kesişimi."