Çankaya Belediyesi'nin asfalt çalışmaları Çayyolu bölgesinde devam ediyor

Pandemi sürecinde Çankaya Belediyesi tarafından 145 bin 500 tonluk asfalt hedefi doğrultusunda, sokakların asfaltlanmasına devam ediliyor. Asfalt üretim merkezinde kendi işçisi ile ürettiği asfaltı halkın hizmetine sunan Çankaya Belediyesi tarafından, asfaltlama çalışmalarına Çayyolu bölgesinde sürdürülüyor. Yıl sonuna dek sürecek asfalt sezonunda program dahilinde çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi tarafından, pandemi sürecinde asfalt hedefine ulaşılması amaçlanıyor.

Göreve geldiği ilk günden bu yana Çankaya'da asfaltsız sokak kalmayacağını ifade eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın her birinin iyi ki Çankaya'da yaşıyoruz demeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Vatandaşlarımız da ikinci dönemimizde rekor bir oyla bize olan güvenlerini gösterdiler. Bizler de onlara layık olmak için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz” değerlendirmesini yaptı.