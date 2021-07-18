Çankaya Belediyesinin parkları bayrama hazır

Çankaya Belediyesi, bayramı Ankara'da geçiren vatandaşların ailece vakit geçirebilecekleri parklarda bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi.

Başta Ahlatlıbel Atatürk Parkı, Çukurambar Uğur Mumcu Parkı, Birlik Mahallesi Zafer Park, Lozan Park ve İsmet İnönü Parkları ile Kuğulu Park, bayram tatilinde de Ankaralıları bekliyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatilini şehir dışında değerlendirmek için birçok vatandaş tatil beldelerine giderken, Ankara'da kalacak vatandaşlar için ise en iyi alternatifler yine Çankaya'daki parklar olacak. Özellikle hafta sonları ve tatil günlerinde binlerce vatandaşı ağırlayan Çankaya Belediyesi, parklarda bakım-onarım çalışmasını da yaptı. Bitkisel bakımlardan mevsimlik çiçeklerin dikimine ve park içi tüm onarımlara kadar çalışmaların yapıldığı parklar, Ankaralılara açık havada dinlenme imkanı sunacak. Oyun, spor, kafeterya imkanlarıyla her yaştan vatandaşa hitap eden parklar, Kurban Bayramı'nda nefes alanı olacak.