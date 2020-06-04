Çankaya camileri “yeni normale” hazırlanıyor

Bu çerçevede Çankaya, camileri vatandaşların mesafeli ibadet yapabilmelerine hazır hale getiriyor.

Tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan salgına karşı vatandaşların toplu olarak ibadetine kapatılan camilerin yeniden ibadete açılmasıyla Çankaya Belediyesi camilerin temizliğine başladı. İlçe sınırları içerisinde bulunan camileri program dahilinde temizleyen Çankaya Belediyesi, vatandaşların hijyenik bir ortamda ibadet etmeleri için önlemleri artırdı.