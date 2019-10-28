Çankaya cumhuriyet konferanslarına yoğun ilgi

yılı kutlamaları kapsamında bu yıl ilk kez düzenlediği Çankaya Cumhuriyet Konferanslarına Başkentliler yoğun ilgi gösterdi.

Çankaya Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi'nde iki gün süren ve üç oturum halinde gerçekleşen Cumhuriyet Konferansları, sevilen isimleri yüzlerce vatandaş ile buluşturdu.

Çankaya Belediyesinin bu yıl ilk kez düzenlediği Çankaya Cumhuriyet Konferansları, hafta sonunda yüzlerce vatandaşı sevilen isimlerle buluşturdu. İki gün süren konferansların ilk oturumunda gazeteciler Çiğdem Toker, Murat Yetkin ve siyasetin önemli simalarından aynı zamanda gazeteci, yazar CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen sevenleriyle bir araya geldi.

Çankaya sakini olarak Cumhuriyete özel konferansta konuşmacı olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren gazeteci Çiğdem Toker, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e teşekkür etti. Cumhuriyetin Düşündürdükleri konulu konferansta, “Cumhuriyet denince aklıma ilk gelen ilk şey kadının özgürlüğüdür. Cumhuriyetin Türkiye'ye kattığı en önemli şey kadının görünürlüğüdür” ifadeleriyle bunun çok önemli bir kazanım olduğunun dile getiren Murat Yetkin'den sonra söz alan Altan Öymen, Cumhuriyetin ilanından bugüne cumhuriyet kurumları hakkında siyasi değerlendirmelerde bulundu.

Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet gerçek anlamda cumhuriyettir

Konferansın ikinci gününde Çankaya'ya konuk olan Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı büyük bir hayran kitlesiyle karşılaştı. Başkentlilere bir saat boyunca Cumhuriyetin Tarihsel Birikimi başlığında bilgi aktaran Ortaylı, “Her cumhuriyet aynı cumhuriyet değildir. Zamanda ve mekanda ayrılır. Cumhuriyet bizim dilimize Arapça'dan geçen bir kelimedir, ‘Bütün halkın idaresi' demektir. Bu kelime ‘cumhur'dan yani halktan çıkar. Cumhuriyette egemenlik, kral, kraliçe, padişah, sultan gibi tek bir kişiye değil halka aittir. Halk, belirli zaman aralıklarında oy vererek, yine halktan olan yöneticilerini seçer. Cumhuriyet lafını eden biz Türkleriz. Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ise gerçek anlamda 'cumhur'u karşılayandır” dedi.

Cumhuriyetin en önemli kazanımın eğitim olduğuna vurgu yapan Ortaylı, kendi hocası da olan Tarihçi Halil İnalcık gibi değerleri Cumhuriyetin sağladığı eğitimler sayesinde kazandıklarını söyledi. Cumhuriyetin soyut bir yaşam hakkı yerine gerçek anlamda bir yaşam ortamı sağladığını kaydeden Ortaylı, Cumhuriyetin anlamının aynı zamanda haksızlığa karşı da bir duruş olduğunu belirterek, “Bu ülkede halen haksızlığa karşı çıkan insanlar var” dedi.

Taşdelen, hocası İlber Ortaylı'ya ödülünü sundu

Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı Çankaya'da konuk etmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, bu yıl ilke düzenlenen Cumhuriyete Değer Katanlar Ödülünü Mülkiye'den hocası Ortaylı'ya takdim ederken, “Sevgili hocama bu ödülü sunmak benim için büyük bir onur” dedi.

Konferansın kapanış konuşmasını yapan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Bu yıl ilk kez verdiğimiz ve geleneksel hale getireceğimiz Cumhuriyete Değer Katanlar Ödülünü alanlar her biri kendi alanında cumhuriyete gerçekten değer katan insanlardı. Cumhuriyetimize sahip çıkacağız ve Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Benim hatıralarımın yaşayacağı yer Çankaya olacaktır' sözünü yaşatacağız. Hiçbir zaman ümitsiz, umutsuz olmayacağız umutlu ve ümitli olunca ne kadar büyük işler başaracağımızı İstanbul seçimlerinde hep beraber gördük. Ülkemizi karanlıktan aydınlığa çıkarmak için üzerimize düşen her şeyi yapacağız. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk aydınlığı” diyerek sözlerini tamamladı.

Cumhuriyet konferansları sergi ile taçlandı

Cumhuriyet Konferanslarının düzenlendiği Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi, ODTÜ Mezunları Derneği Koleksiyon Kulübü, Başkent Filateli Koleksiyon ve Kent Araştırmaları Derneği, İsmail Hakkı Tonguç Belgeliği Vakfı ve Koleksiyoner Koray Özalp'in katkılarıyla düzenlenen “Cumhuriyetin Temel Taşları” sergisine de ev sahipliği yaptı. Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği sergi Cumhuriyetin kuruluş yıllarında yapılan yatırım hamlelerinden eğitime pek çok alanda fotoğraf ve materyalden oluşuyor.