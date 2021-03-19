Çankaya Dünya Şiir Günü'nde Rüştü Asyalı'yı konuk edecek

Çankaya Belediyesi, 21 Mart Dünya Şiir Günü'nde usta sanatçı Rüştü Asyalı'yı konuk edecek. Asyalı'nın “Bir Tutam Sevda Şiiri” dinletisi, 21 Mart Pazar günü saat 14.00'te Çankaya Belediyesi Youtube kanalından yayınlanacak.

Sanata ve sanatçıya desteğini artırarak sürdüren Çankaya Belediyesi, 21 Mart Dünya Şiir Günü için dolu dolu bir program hazırladı. Usta sanatçı Rüştü Asyalı'nın sesinden "Bir Tutam Sevda Şiiri" dinletisi 21 Mart Pazar günü saat 14.00'te Çankaya Belediyesinin Youtube kanalı üzerinden yayınlanacak. Nedim Yıldız'ın besteleriyle hazırlanan müzikli dinleti, Dünya Şiir Günü'nde sevgi temalı şiirleri sanatseverlerle buluşturacak.

Dünya Şiir Günü etkinlikleri kapsamında Çankaya Belediyesi, 22 Mart'ta ise fotoğraf sanatçısı İbrahim Demirel'i konuk edecek. Bugüne kadar sayısız fotoğraf sergisine imza atan Demirel, bu defa farklı bir sergi ile sanatseverlerin karşısına çıkacak. Sergi, Demirel tarafından çekimleri gerçekleştirilen Ankaralı veya Ankara'da yaşamış, hayatta olan ya da hayatını kaybettiğimiz 115 şairin portresinden ve her şairin portresine eşlik eden bir şiirinden oluşuyor. “İbrahim Demirel'in Objektifinden Şiirin Yüzleri; Ankara” adlı sergi, 22 Mart-18 Nisan tarihleri arasında Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde görülebilecek.