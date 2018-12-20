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Çankaya eşitlik için çalışıyor

Toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki çalışmalarıyla Türkiye’nin öncü belediyelerinden olan Çankaya Belediyesi, 2019-2022 dönemi Yerel Eşitlik Eylem Planı’nı oluşturmak üzere sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi.

Toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki çalışmalarıyla Türkiye'nin öncü belediyelerinden olan Çankaya Belediyesi, 2019-2022 dönemi Yerel Eşitlik Eylem Planı'nı oluşturmak üzere sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi.


Toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki çalışmalarıyla Türkiye'nin öncü belediyelerinden olan Çankaya Belediyesi, 2019-2022 dönemi Yerel Eşitlik Eylem Planı'nı oluşturmak üzere sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileriyle bir araya geldi. Belediyenin toplantı salonunda insan hakları savunucusu İlknur Üstün moderatörlüğünde düzenlenen çalışmayla yerel yaşamda da kadın erkek eşitliğini yaymak, var olan eşitsizlikleri gidermek üzere görüş ve öneriler alındı. Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi tarafından hazırlanan Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı'nı imzalayan Çankaya Belediyesinin eylem planı, istihdam, katılım, kentsel hizmetler, sağlık, şiddet ve eğitim gibi başlıklarda yapılan çalışmalarla oluşacak.

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