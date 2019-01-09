Çankaya Evlendirme Dairesinde evlenen 5 bin çiftten sadece 1'i gazeteci

Çankaya Belediyesi Evlendirme Dairesi verileri 2018 yılında Çankaya'da 5 bin 635 çiftin evlendiğini ortaya koydu. En çok evlenen meslek grubunda ise birinciliği 254 kişiyle mühendisler alırken, sadece 1 gazetecinin evlendiği belirlendi.

Çankaya Belediyesi, Vedat Dalokay Nikah ve Kokteyl Salonu ile Çayyolu Ek Hizmet Binası Nikah Salonu'nun yanı sıra Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi Nikah Salonu'yla da evlenen çiftlerin mutluluklarına yıl boyunca tanıklık etti. Evlendirme Birimi verileri, 2018 yılında Çankaya'da 5 bin 635 çiftin evlendiğini ortaya koydu. En çok evlenen meslek grubunda birinciliği 254 kişi ile mühendisler alırken, sıralamayı 53 kişi ile memurlar, 56 kişi ile serbest meslek sahipleri, 38 kişi ile emekliler, 35 kişi ile avukatlar ve 28 kişi ile akademisyenler takip etti. 2018 yılında sadece 1 gazetecinin evlendiğini ortaya koyan liste, Çankayalıların en çok 21-30 yaş aralığında, en az ise 17-18 yaş aralığında evlendiğini de gösterdi. 2018 yılında 616 lisans mezunu evlenirken, 213 yüksek lisans, 119 ön lisans, 47 lise, 36 doktora ve 22 ortaokul mezunu evlendi.