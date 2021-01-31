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Çankaya Evleri'nde hasret sona erdi

Çankaya Belediyesi Çankaya Evleri’nde pandemi dolayısıyla ertelenen kurslar yeniden başladı.

Çankaya Belediyesi Çankaya Evleri'nde pandemi dolayısıyla ertelenen kurslar yeniden başladı. Eğitimler, 21 Çankaya Evinde kaldığı yerden devam ediyor.


Mesleki eğitim ve hobi kurslarıyla vatandaşlardan büyük ilgi gören Çankaya Evleri 76 branşta verilen eğitimlere yeniden başladı. Kursiyerler derslere HES kodu bildirerek katılabiliyorlar.


Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen döneminde açılan 14 yeni merkez ile sayısı 27'ye ulaşan Çankaya Evleri'nde yeni dönem sıkı pandemi tedbirleri alınarak eğitimlere yeniden başlandı. Mesleki eğitimler ve hobi kurslarıyla Çankayalıların ikinci adresi haline gelen merkezlerde yeni eğitim döneminde Çankayalılar, 8 ila 10 kişilik sınıflarda kurs görüyorlar. Pastacılık, diksiyon, hasta bakımı, deri işçiliği, mozaik, cam vitray, gitar, bağlama, ud, yabancı diller, cilt bakımı, makyaj teknikleri, örgü bebek, keçe, giyim ve dikiş gibi çok sayıda eğitimin ardından kursiyerler merkezleri boşaltır boşaltmaz ilaçlama çalışmaları yapılarak sınıfların dezenfeksiyonu sağlanıyor.

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