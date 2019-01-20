Çankaya Evleri'nde ikinci dönem başlıyor

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen döneminde faaliyete geçen Çankaya Evleri'nde ikinci dönem kayıtları başladı. İlk dönem bin 138 kursiyere kişisel gelişim, meslek edindirme ve hobi kurslarıyla kapılarını açan Çankaya Evleri, ikinci döneminde 14 yeni merkez daha açarak sayısını 27'ye ulaştırdı.

Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen döneminde açılan 14 yeni merkez ile sayısı 27'ye ulaşan Çankaya Evleri'nde ikinci dönem kayıtları başladı. Kayıtlar 25 Ocak tarihine kadar devam edecek. İlk dönem 20 bin 138 kursiyere kişisel gelişim, meslek edindirme ve hobi kurslarıyla kapılarını açan Çankaya Evleri, ikinci dönemde de birbirinden farklı kurs çeşidi ile Çankayalıların hizmetinde olacak. Taşdelen'in “21. Yüzyılın Halkevleri” olarak tanımladığı Çankaya Evleri, insanların sosyalleşmesi, yeni dostluklar edinmesi, kendilerini geliştirmesi ve kaliteli zaman geçirmesi için her anlamda her dönem yenileniyor. Yıl boyunca kursiyer sayısı hedefi 30 bin olan Çankaya Evlerinde kişisel gelişim, meslek edindirme ve hobi eğitimlerinin tamamı ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Pastacılık kursu kayıtları devam ediyor

Yabancı dilde; İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça, kişisel gelişimde; diksiyon, anne-çocuk eğitimi, işaret dili, hobide; yağlı boya, bağlama, ud, gitar, keçe, kırkyama, tel kırma, karakalem, meslek edindirmede; bilgisayar, 10 parmak klavye, sahne makyajı gibi birbirinden farklı 111 kurs çeşidinin içinde yoga, pilates, spor aktiviteleri de bulunuyor. Ayrıca bu yıl ilk kez açılan profesyonel bir mutfakta devam eden pastacılık kursu da yeni dönemde kayıt alımına devam edecek. Bölgesel olarak vatandaşların talepleri doğrultusunda planlanan kurs programları hafta içi-hafta sonu, sabah-akşam grupları olarak şekilleniyor. Her sene 3 dönem halinde verilen eğitimler için ikinci dönem kayıtları 25 Ocak tarihine kadar devam edecek. Çankaya Evlerine yeni bir soluk getiren “Kampüs Mahallede” projesi de 100. Yıl, Cebeci, Maltepe, Beysukent, Sokullu, Esat Çankaya Evlerinde ve Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde uygulanmaya devam ediyor. Vatandaşların sosyalleşmesine olanak sağlayan Çankaya Evleri'nde ayrıca Masal ve Oyun Odalarında çocukların eğlenerek öğrendiği, öğrencilerin ders çalışabildiği Çankaya Evleri'nde, yaşlılar için film izleme, spor yapma, kitap-gazete okuma gibi alanların bulunduğu Baharevleri de yer alıyor.