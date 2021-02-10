Çankaya Evleri'nde kurslar pandemi önlemleriyle devam ediyor

Çankaya Belediyesi'ne bağlı Çankaya Evleri'nin bir kısmında kurslar pandemi önlemleriyle devam ediyor.

Çankaya Belediyesi'ne ait Çankaya Evleri'nin bir kısmında kurslar devam ediyor. Mutlukent Çankaya Evi'nde gitar kursuna katılan semt sakinleri, derslerin yeniden başlamasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdiler. Pandemi kısıtlamaları nedeniyle sosyal ortamlara giremeyen vatandaşlar, Çankaya Evleri'nde düzenlenen kurslarla zamanlarını değerlendirme imkanı buluyor.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen döneminde açılan 14 yeni merkez ile sayısı 27'ye ulaşan Çankaya Evleri'nde yeni dönemde sıkı pandemi tedbirleri alınarak eğitimler sürüyor. Mesleki edindirme ve hobi kurslarıyla Çankayalıların ikinci adresi haline gelen Çankaya Evleri'nde eğitim, 8 ila 10 kişi olarak yapılıyor. Dersliklerde maske, mesafe ve hijyen kurallarına da istisnasız uyuluyor.

Eğitimlerle zor günlerin üstesinden daha rahat bir şekilde gelme imkanı bulan vatandaşlar, aynı zamanda aldıkları eğitimlerle keyifli vakit geçirme imkanı da bulmuş oluyor. Pastacılık, diksiyon, hasta bakımı, deri işçiliği, mozaik, cam vitray, gitar, bağlama, ud, yabancı diller, cilt bakımı, makyaj teknikleri, örgü bebek, keçe, giyim ve dikiş gibi çok sayıda eğitimin ardından kursiyerler merkezleri boşaltır boşaltmaz ilaçlama çalışmaları yapılarak sınıfların dezenfeksiyonu sağlanıyor.