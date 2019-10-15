'Çankaya Evleri'nde yeni dönem başladı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in “21. Yüzyılın Halkevleri” olarak nitelediği Çankaya Evlerinde yeni eğitim dönemi başladı. Çankayalıların yoğun ilgi gösterdiği Çankaya Evi kurslarında 22 bin 877 yetişkin ve çocuk kursiyer ders başı yaptı.

Çankaya Belediyesinin ücretsiz olarak kişisel gelişim ve meslek edindirme eğitimleri verdiği Çankaya Evlerinde yeni dönem 14 Ekim'de başladı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in “21. Yüzyılın Halkevleri” olarak nitelediği Çankaya Evlerinin ilk döneminde 20 bin 964 yetişkin ve bin 913 çocuk, uzman eğitmenlerce verilen kurslarda eğitim görecek.

Halk Eğitim Merkezi eğitmenlerinin yabancı dil derslerinden diksiyon derslerine, makyaj teknik eğitiminden enstrüman çalmaya kadar geniş bir yelpazede eğitim verdiği 'Çankaya Evi' kurslarını bitirenler, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika da alıyor. Yaşlıların, Çankaya Evi bünyesinde bulunan Baharevinde sosyalleşebildiği, çocukların Oyun Evinde eğitmenler eşliğinde zaman geçirebildiği, dileyen üniversite öğrencilerinin ilgi alanlarına göre eğitim alabildiği Çankaya Evleri'nde vatandaşlar, bilgisayarlı muhasebe, grafik tasarımı gibi meslek edindirmeye yönelik dersler de tercih edebiliyor.

140 farklı branşta kurs

Bu yıl yeni bir rekorla 140 farklı branşta kurs açan Çankaya Evlerinde yabancı dilde; İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça, kişisel gelişimde; diksiyon, anne-çocuk eğitimi, işaret dili, hobide; yağlı boya, bağlama, ud, gitar, keçe, kırkyama, tel kırma, karakalem, meslek edindirmede; bilgisayar, 10 parmak klavye, sahne makyajı gibi birbirinden farklı onlarca ders yer alıyor. 140 branşın içinde yoga, pilates gibi spor aktiviteleri de bulunurken; geçtiğimiz yıl Zübeyde Hanım Çankaya Evi'nde açılan ve profesyonel mutfağıyla çok beğenilen pastacılık kursu da Ekim'in son haftasında derslere başlayacak.

Çankaya Evlerinde, kursların yanı sıra tüketici haklarından kanser erken teşhisine, ev kazalarından ilk yardıma, genel sağlık seminerlerinden kış aylarında yaşanan soğuk algınlığı, bahar aylarında yaşanan alerji konularına kadar pek çok alanda eğitim ve seminer de düzenleniyor. Çankayalılara ücretsiz olarak kişisel gelişim ve meslek edindirme kurslarının verildiği, 7'den 70'e her yaş grubundan vatandaşın keyifle vakit geçirdiği 27 Çankaya Evi, yeni sezonda da yenilenen kurs programları ile dolu dolu bir yıl geçirecek.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in 21. Yüzyılın halkevleri olarak nitelediği Çankaya Evleri, verilen eğitimlerin yanı sıra, insanların sosyalleşmesi ve yeni dostluklar edinmeleri açısından da büyük önem taşıyor. Geçtiğimiz yıl 40 bin kursiyerin yararlandığı kurslarda eğitimler, kişisel gelişim, meslek edindirme ve hobi eğitimlerinden bu yıl 55 binin üzerinde Çankayalının yararlanması bekleniyor.

Taşdelen'den müjde: 8 yeni Çankaya evi daha açılacak

Çankaya Evlerine halkın ilgisinden memnun olduğunu dile getiren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen; “Her zaman Çankayalıların, Başkentlilerin yararına olan ve olacak hizmetleri hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın sosyalleşerek yeteneklerini geliştirdikleri, evlerinin yanı sıra ikinci bir adres olarak gördükleri Çankaya Evlerimizin sayısını 27'ye çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz eğitim döneminde 40 bin vatandaşımız Çankaya Evlerinden yararlandı. Bu dönem farklı semtlerimizde 8 yeni 'Çankaya Evi' daha açacağız. Böylece daha çok sayıda yurttaşımız bu evlerimizde hem eğitim alabilecek hem de sosyalleşme imkanı bulacak” diye konuştu.