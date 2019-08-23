Çankaya evlerinde yeni dönem Eylül'de başlıyor

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen döneminde açılan 14 yeni merkez ile sayısı 27'ye ulaşan Çankaya Evlerinde yeni dönem Eylül ayında başlıyor.

130 farklı branşta kursların verildiği, etkinlikler ve eğitimlerle Çankayalıların ikinci adresi haline gelen merkezlerin yeni dönem ders programları ve kurs takviminin belirlenerek Çankaya Belediyesi'nin resmi web sayfasında yayınlanacak. Yeni eğitim dönemi kayıtları ise 16 Eylül'de başlayacak. Tüm Başkentlilerin hizmetinde olan Çankaya Evlerine başvurmak için bir fotoğraf ve kimlik fotokopisi yeterli olacak.

Halkın evleri

Başkan Taşdelen'in “21. Yüzyılın halkevleri” olarak tanımladığı Çankaya Evleri, insanların sosyalleşmesi, yeni dostluklar edinmesi, kendilerini geliştirmesi ve kaliteli zaman geçirmesi için her anlamda her dönem yenileniyor. Geçtiğimiz eğitim döneminde 40 bin kursiyere hizmet veren Çankaya Evlerinde, kişisel gelişim, meslek edindirme ve hobi eğitimlerinin tamamı konusunda uzman eğitmenlerce gerçekleştiriliyor.

Yabancı dilde; İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça, kişisel gelişimde; diksiyon, anne-çocuk eğitimi, işaret dili, hobide; yağlı boya, bağlama, ud, gitar, keçe, kırkyama, tel kırma, karakalem, meslek edindirmede; bilgisayar, 10 parmak klavye, sahne makyajı gibi birbirinden farklı 130 branşının içinde yoga, pilates, spor aktiviteleri de bulunuyor. Ayrıca geçtiğimiz yıl Zübeyde Hanım Çankaya Evi'nde açılan ve profesyonel bir mutfakta devam eden pastacılık kursu da yeni dönemde kayıt alımına devam edecek.

Çocuklar unutulmuyor

Öğrencilerin kütüphane ve çalışma odalarından yararlanabildiği Çankaya Evleri'nde okul öncesi çocuklar için de ‘Masal ve Oyun Odaları' bulunuyor. Velilerin çocuklarını oyun odalarına bırakarak kendilerine zaman ayırabileceği Çankaya Evleri'nde sağlık, tüketici hakları, iletişim gibi farklı konularda seminerler de ücretsiz olarak düzenleniyor. Bazı Çankaya Evleri'nde yer alan Baharevi'nde de yaşlı vatandaşların kaliteli zaman geçirmesi, yaşıtlarıyla etkinliklere katılması ve sosyalleşmesi amaçlanıyor.

"Büyük gurur"

Geçtiğimiz dönem 40 bin Ankaralıyı Çankaya Evlerinde buluşturduklarını söyleyen Taşdelen, "Buralar Çankayalıların evi, halkın evi. Yeni eğitim döneminde de vatandaşlarımız istekleri ve ilgileri doğrultusunda Çankaya Evlerinden istedikleri gibi yararlanabilirler. Hem çocuklarımıza hem anne babalarına hem de büyükanne ve büyükbabalara aynı anda hizmet verebilen Çankaya Evlerimizin kapıları genç arkadaşlarımıza da açık. Gençlerimiz buralarda kütüphaneden faydalanıp derslerine çalışabilirler. Biz bu evleri her yaş grubuna göre tasarladık" dedi.

Her zaman Çankayalıların, Başkentlilerin yararına olan ve olacak hizmetleri hayata geçirdiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Vatandaşlarımızın yeteneklerini geliştirdikleri, evlerinin yanı sıra ikinci bir adres olarak gördükleri, çocuklarını gönül rahatlığıyla emanet ettikleri Çankaya Evlerimizin sayısını 27'ye çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Boş zamanlarında sosyalleşebilecekleri ve adını 21. yüzyılın halk evleri olarak tanımladığımız Çankaya Evleri'nde gülen yüzlerle buluşmak en büyük gurur” diye konuştu.