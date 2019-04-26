Çankaya Evleri'nde yıl sonu sergileri başladı

Çankaya Belediyesinin 21. yüzyılın halk evleri olarak tasarladığı ve vatandaşların sosyal aktivitelere katılarak çeşitli kurslarla kendilerini geliştirdikleri Çankaya Evleri'nde eserler sergilenmeye başlandı. Hayatın her alanına yönelik sosyal aktivitelerle Çankayalıların hizmetinde olan ve sayısı 27'yi bulan Çankaya Evleri'nde kursiyerler bir yıllık emeklerini sergileme mutluluğunu ve gururunu yaşıyor. Resimden rölyefe, takı tasarımından okuma yazmaya, seramikten örgüye, dekoratif ev aksesuarlarından dil kurslarına kadar yaklaşık 50 branşta hizmet verilen Çankaya Evleri'nde 30 bin kursiyer bir yıl boyunca hem sosyalleşiyor hem de bir eser ortaya çıkarmanın mutluluğunu yaşıyor.

Çankaya Belediyesine bağlı 27 Çankaya Evi'ndeki kursiyerlerin eserlerinin yer alacağı sergiler yaz tatiline girmeden görücüye çıkacak. Göreve geldiği günden bu yana 14 yeni Çankaya Evi kazandıran Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çankayalıların ikinci evi olarak tanımladığı Çankaya Evleri'nin sayısını artıracaklarını ifade etti. Vatandaşa hizmet yolunda birçok ilke imza attıklarını belirten Taşdelen, "Çankaya Evlerimizde vatandaşlar sosyalleşmenin yanı sıra boş vakitlerini iyi bir şekilde değerlendiriyorlar. Onların gayreti ve azmini gördükçe ne kadar doğru yolda olduğumuzu anlıyoruz” diye konuştu.

Ayrancı Çankaya Evi ile başlayan ve Zübeyde Hanım, İsmail Cem, Birlik Çankaya Evleri devam eden sergiler 10 Mayıs'ta sona erecek. Sergiler, geniş katılımlı olarak 3 Mayıs'ta Çayyolu Muharrem Dalkılıç Parkı, 5 Mayıs'ta Dikmen Ahmed Arif Parkı'nda ve Çankaya Evleri'nin bahçelerinde de açılacak.