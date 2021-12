Çankaya Evleri'ne ilgi büyük

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen döneminde açılan 17 yeni merkez ile sayısı 28'e ulaşan Çankaya Evleri'nde yeni dönem başladı. 2021-2022 yılının ilk eğitim döneminde 6 binden fazla Çankayalı 90 ayrı branşta eğitim alıyor.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen döneminde açılan 17 yeni merkez ile sayısı 28'e ulaşan Çankaya Evleri'nde yeni dönem başladı. 2021 yılının ilk döneminde 6 bin 587 Çankayalı 90 farklı branşta eğitim görecek. Halk Eğitim Merkezleri eğitmenleri tarafından yabancı dil derslerinden diksiyon derslerine, makyaj teknik eğitiminden enstrüman çalmaya kadar geniş bir yelpazede verilen kursları bitirenler, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikaya da sahip olabiliyor. Başkan Alper Taşdelen'in “21. yüzyılın Halkevleri” olarak tanımladığı Çankaya Evleri, insanların sosyalleşmesi, yeni dostluklar edinmesi, kendilerini geliştirmesi ve kaliteli zaman geçirmesi için her anlamda her dönem yenileniyor. Geçtiğimiz eğitim döneminde 50 bin kursiyere hizmet veren Çankaya Evleri'nde kişisel gelişim, meslek edindirme ve hobi eğitimleri konusunda uzman eğitmenlerce gerçekleştiriliyor. Yabancı dilde; İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça, kişisel gelişimde; diksiyon, anne-çocuk eğitimi, işaret dili, hobide; yağlı boya, bağlama, ud, gitar, keçe, kırkyama, tel kırma, karakalem, meslek edindirmede; bilgisayar, 10 parmak klavye, sahne makyajı gibi birbirinden farklı 100'den fazla branşının içinde yoga, pilates, spor aktiviteleri de bulunuyor. Ayrıca her yıl büyük ilgi gören Zübeyde Hanım Çankaya Evi'ndeki profesyonel mutfakta verilen pastacılık kursu da yeni eğitim dönemde devam edecek.

Pandemi öncesi dönemde yılda 50 binden fazla Ankaralıyı Çankaya Evleri'nde buluşturduklarını söyleyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Buralar Çankayalıların evi, halkın evi. Yeni eğitim döneminde de vatandaşlarımız istekleri ve ilgileri doğrultusunda Çankaya Evlerinden istedikleri gibi yararlanabilirler. Hem çocuklarımıza hem anne babalarına hem de büyükanne ve büyükbabalara aynı anda hizmet verebilen Çankaya Evlerimizin kapıları genç arkadaşlarımıza da açık. Gençlerimiz buralarda kütüphaneden faydalanıp derslerine çalışabilirler. Biz bu evleri her yaş grubuna göre tasarladık" diye konuştu.

Çankayalıların, Başkentlilerin yararına olan hizmetleri hayata geçirdiklerini belirten Taşdelen, “Vatandaşlarımızın yeteneklerini geliştirdikleri, evlerinin yanı sıra ikinci bir adres olarak gördükleri, çocuklarını gönül rahatlığıyla emanet ettikleri Çankaya Evlerimizin sayısını daha da artırıyoruz. Bu yıl Türkan Saylan Çankaya Evi, Öveçler Nazım Hikmet Çankaya Evi ve Yıldız Çankaya Evimizi hizmete açtık. Dikmen Karapınar ve Kırkkonaklar Çankaya evlerimizin de temelini attık. Sırada Çayyolu var. Bu ay Çayyolu Çankaya Evimizin de temelini atacağız. 21. yüzyılın halk evleri olarak tanımladığımız Çankaya Evleri'nde gülen yüzlerle buluşmak bizim için en büyük gurur” dedi.