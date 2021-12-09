Çankaya geri dönüşüme hız verdi

Çankaya Belediyesi, geri dönüştürülebilen atıklarla ilgili çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Üzerinde “Ambalaj atıkları çöp değildir” yazısı bulunan ve kağıt, cam, plastik, metal atıkların bırakılabilmesi için hazırlanmış konteynerlerden ağustos ayından bu yana 200 adedi mahallelere yerleştirildi. Cadde ve sokaklara konan konteynerlerin yanı sıra site içlerine de konteyner koyan Belediye ekipleri sitelerde geri dönüşüm ile ilgili bilgilendirme çalışmaları da yürütüyor. Çalışmalarını broşür ve afişlerle destekleyen Çankaya Belediyesi'nin hedefi ise ilçe genelinde sıfır atık. Atıkların çöp olmak yerine geri kazanılabilmesi için çalışmalarını yürüten Çankaya Belediyesinin kurduğu 1. sınıf atık getirme merkezi de Birlik Mahallesi'nde hizmet veriyor. Kağıt, plastik, metal, cam, tekstil atıkları, atık piller, atık elektrikli ve elektronik eşyalar, atık ilaçlar, bitkisel atık yağlar ve ömrünü tamamlamış lastikler gibi geri dönüşebilir tüm atıkların bırakılabildiği merkezde toplanan atıklarda geri dönüşüme kazandırılıyor.