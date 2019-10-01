Çankaya GESK 9 puan fark attı

Bursa Yıldırım Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü ile deplasmanda 3-0'lık galibiyet elde eden Kulüp, en yakın rakibine 9 puan fark atmış oldu.

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Turkcell Sesi Görenler B1 (Hiç Görmeyenler) Futbol Deplasmanlı Süper 1. Ligi sezonunun ikinci yarısı ilk maçında, Bursa Yıldırım Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü karşılaştı. Sezon boyunca girdiği 8 mücadeleyi galibiyetle tamamlayan Kulüp, bu yıl da şampiyon olmayı hedefliyor. En yakın rakibi Bursa Yıldırım Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü'nü Ömür Mercan (2) ve Emrah Öcal'ın (1) golleriyle geçen Çankaya Belediyesi temsilcisi, 9 puan farkla şampiyonluğa adım adım ilerliyor.

Turkcell Sesi Görenler B1 (Hiç Görmeyenler) futbol deplasmanlı Süper 1. Liginde 6 yıldır üst üste Türkiye Şampiyonu olan 7. yılında da ilk yarıyı namağlup lider tamamlayan Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, kalan 6 karşılaşmasında Ankara'da mücadele verecek. Sezonun Kasım ayı ortasında tamamlanacağını kaydeden Kulüp Başkanı Yusuf Sayyıdan, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Başarımızın ardında bizi her kulvarda destekleyen Çankaya Belediyemizi bu sezon da gururlandıracağız” dedi.