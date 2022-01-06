Çankaya Halk Kart 10. Dönem başvuruları 10 Ocak'ta başlıyor

Çankaya Belediyesinin dar gelirli vatandaşlara nakdi destek sağladığı Çankaya Halk Kart'ın 10. dönem başvuruları 10 Ocak 2022'de başlıyor.

Çankaya Belediyesinin insana dokunan sosyal projelerinden Halk Kart'ın yeni dönem başvuruları 10 Ocak'ta başlıyor. Çankaya Belediyesinin Halk Kart uygulamasından bugüne kadar 2.100 hane yararlandı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, özellikle pandemi sürecinde farklı meslek gruplarına sosyal ve ekonomik yardımlarda bulunduklarını kaydederek, ihtiyaç sahibi ailelere de Halk Kart dağıtımı yapmaya devam ettiklerini ifade etti. Halk Kart uygulaması ile ihtiyaç sahiplerine nakdi destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Alper Taşdelen, “Biz, ‘Çankaya'da hiç kimse yalnız değildir' anlayışı ile hizmet ediyoruz. Göreve geldiğimde belediyenin kaynaklarını halkımız için harcayacağımızın sözünü vermiştim. Çankaya Belediyesi olarak bizim bir tek hizmet ettiğimiz halkımızdır. İhtiyaçlarını biliyor, yardımlarımızı sürdürüyoruz” açıklamasında bulundu.

Çankaya ilçesi sınırlarında ikamet edenlerin yararlanabileceği Halk Kart'a Çankaya Belediyesi internet sayfasından veya e-devlet üzerinden başvurulabiliyor.

10-25 Ocak 2022 tarihleri arasında başvuruları yapılabilecek Halk Kart hakkında bilgi almak isteyenler 0 312 458 89 00/ 1172-1173 (dahili) telefon numarasından ulaşabilecek.