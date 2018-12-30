Çankaya Halk Kart 4. dönem başvuruları başladı

dönem başvuruları başladı. 400 TL nakdi destek sağlayan ve 2 bin aileyi kapsayan projede, 554 aile Çankaya Halk Kart sahibi oldu. Başvurular, Çankaya Belediyesinin Mithatpaşa Caddesi numara 52'de bulunan Çankaya Halk Sağlığı Birimine 15 Şubat'a kadar yapılabilecek.

Başvuruların doğrudan Çankaya Belediyesine yapıldığı projede, başvuranların sosyal incelemesi belediye sosyal hizmet uzmanları tarafından yapılıyor. Merkezi Nüfus İdare Sistemi (MERNİS) üzerinden ve ev ziyaretleri ile sosyal incelemesini yapan Çankaya Belediyesi, proje başladığından bu yana 554 hanenin bu karttan yararlanmasını sağladı. Projeye dahil olan her aileye verilen banka kartına iki ayda bir 400 TL nakit yatırılıyor. Bu karta sahip olan vatandaşlar, tütün ve alkol ürünleri hariç tüm ihtiyaçlarını tercih ettikleri mağazalardan alışveriş yaparak giderebiliyor.

Çankaya'da sosyal demokrat belediyeciliğin en güzel örneklerini sunmaya özen gösterdiklerini ve bunun vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Halkımızdan aldığımız takdirle ve güçle çok çalışmaya devam edeceğiz. Biz istiyoruz ki Çankaya'da yaşayan her vatandaşımız mutlu olsun. Geliri yetersiz ve ihtiyacı olan vatandaşlarımızın bazı ihtiyaçlarını bizim desteğimizle gidermelerini sağlamaya çalışıyoruz. Kültürümüz ve insana bakış açımız bunu gerektiriyor. Sosyal yardım sosyal demokrat bir yaklaşımdır. Bu modeli Çankaya'da uygulayarak vatandaşlarımıza fayda sağlamayı amaçladık. Çankaya Halk Kart bizim insana bakışımızın, insanımıza saygımızın göstergesidir” diye konuştu.

Çankaya Halk Kart sahibi olmak isteyenlerin; Ankara Çankaya ilçesi sınırlarında ikamet etmesi, maddi bakımdan desteğe ihtiyacının olması ve ailede kişi başına düşen gelirin, asgari ücretin üçte birini geçmemesi şartı taşıması, ailede yaşayanlara ait taşınmaz kaydının olmaması gerekiyor. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, Çankaya Belediyesinin Mithatpaşa Caddesi numara 52'de bulunan Çankaya Halk Sağlığı Merkezi'nden veya 0850 455 02 65/212 numaralı telefondan bilgi alabiliyor.