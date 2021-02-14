Çankaya Halk Kart başvuruları 22 Şubat'ta başlıyor

dönem başvuruları 22 Şubat'ta başlıyor.

Başvuruların doğrudan Çankaya Belediyesine yapıldığı uygulamada, sosyal inceleme belediye sosyal hizmet uzmanları tarafından yapılıyor. Merkezi Nüfus İdare Sistemi (MERNİS) üzerinden ve ev ziyaretleri ile sosyal incelemelerin yapılmasının ardından verilen Halk Kart, hak sahiplerinin diledikleri yerden alışveriş yapmasına olanak sağlıyor. Çankaya Belediyesinin Halk Kart uygulamasından bugüne kadar bin 300 hane yararlandı. Nakdi destekten faydalanmak isteyenlerin Ankara'nın Çankaya ilçesi sınırlarında ikamet etmesi, maddi bakımdan desteğe ihtiyacının olması ve ailede kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birini geçmemesi, ayrıca ailede yaşayanlara ait taşınmaz kaydının bulunmaması gerekiyor.

Başvuru şartlarına ve gerekli evraklara Çankaya Belediyesinin internet adresinden ulaşılabiliyor. Ayrıca Bademlidere Çankaya Evi, Bayraktar Çankaya Evi, Cebeci Baharevi, Mimar Sinan Çankaya Evi, Mürsel Uluç Çankaya Evi, Sokullu Baharevi'ne de başvuru yapılabilecek.