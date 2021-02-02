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Çankaya her zaman kadınların yanında

Çankaya Belediyesi, korona virüs pandemisinin yaşandığı 2020 yılında da kadınların yanında oldu.


Çankaya Belediyesi, 2020 yılında pandemi koşulları da düşünülerek şiddetin herhangi bir türünü yaşayan ya da şiddete uğrama riski bulunan kadınlara destek oldu. Sosyal, psikolojik, ekonomik ve hukuki desteğe ihtiyaç duyan 83 kadınla yüz yüze, 242 kadınla telefonla olmak üzere toplam 325 kadına danışmanlık hizmet verdi. Kadın Sığınma Evi'nde ise 30 kadın ve 26 çocuğu misafir edildi. Ayrıca, Sığınma evinde bulunan çocuklara barınma, kreş, etüt ve psiko-sosyal destek hizmet sağlandı. Çankaya Belediyesi 2020 yılında 9 kadının çocuklarıyla birlikte bağımsız bir hayat kurmalarını sağladı.



Pandemi boyunca sıkı kontrol


Pandeminin başladığı günden bu yana Çankaya Belediyesi Kadın Sığınma Evinde de sıkı tedbirler alındı. Gerek kalan misafirlerin gerekse personelin sağlık durumu, yapılan Covid-19 testleriyle kontrol altında tutuldu.



Gelincik protokolü


2020 yılı içinde psikolojik destek verilen 105 kişiyle 267 görüşme yapıldı. Aile terapisi hizmeti de veren Çankaya Belediyesi psikologları 92 çift ile 157 aile görüşmesi yaptı. 75 kadın da hukuki destek için Ankara Barosuna bağlı Gelincik Merkezine yönlendirildi.



Kadın Danışma Merkezine bağış


Kadınlara destek vermek isteyen vatandaşlar, eşya ve kıyafet bağışı yapabiliyor. Bağışlar ihtiyaç duyan kadınlara ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlanarak ulaştırılıyor. 2020 yılı içinde; 95 kadına gıda kolisi, 28 kadına ev eşyası, 185 kadın ve çocuğa giysi ve hijyen paketi desteği verildi.

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