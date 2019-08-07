İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çankaya kaldırımları renkleniyor

Çankaya Belediyesi uzun ömürlü ve dayanıklı olması dolayısıyla dünyanın birçok kentinde tercih edilen renkli desenli asfalt kaldırımları Çankaya sokaklarında uygulamaya devam ediyor.


Çankaya Belediyesi uzun ömürlü ve dayanıklı olması nedeniyle tercih edilen ve 2014 yılından bu yana ilçenin birçok sokağında yaygınlaştırdığı renkli desenli asfalt kaldırım ile sokakları renklendirmeye devam ediyor. Belediye bu yıl sokaklar, parklar ve yürüme yollarında 20 bin metrekarelik renkli desenli asfalt kaldırım çalışmasını tamamladı.


Renkli desenli asfalt kaldırım serimi öncesi kaldırımları beton bordürlerle döşeyen Çankaya Belediyesi, bu süreçte 14 bin 500 metrelik bordür kullandı. Su sıçratmayan özelliği ve en az 20 yıl dayanabilme kapasitesine sahip olması nedeniyle tercih edilen renkli desenli asfalt kaldırım şimdiden Çankaya'nın simgesi olmaya başladı.


Çankayalıların en iyi hizmete layık olduğunu her fırsatta vurgulayan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Türkiye'nin en büyük ilçesi Çankaya hizmette de en büyük olacaktır. Bizler Çankayalıların ‘İyi ki Çankaya'da yaşıyoruz' demeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.