Çankaya karla mücadelede sınıfı geçti

Çankaya Belediyesi, Ankara'yı etkisi altına alan yoğun kar yağışına karşı tüm birimleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara'da okulların tatil edilmesine neden olacak derecede yağan kar yağışına karşı tüm birimlerini seferber eden Çankaya Belediyesi, çeşitli birimlerde görevli 620 personel ve 51 araçtan oluşan filosuyla karla mücadele çalışmalarını başarıyla sürdürdü. Ana caddelere çıkan sokakları kardan temizleyen ve araçların kaymaması için sokaklara tuz atan Çankaya Belediyesi, bu süreçte 3 bin ton tuz kullandı. Yaya yollarında ve merdivenli yollarda vatandaşların rahat yürüyebilmeleri için buz çözücü solüsyon da kullanan Belediye, yaya yollarına 100 ton solüsyon attı. Yoğun kar yağışı Çankaya'daki ağaçları da etkiledi. Büyükşehir Belediyesinden kısa süre önce Çankaya'nın sorumluluğuna geçen sokaklardaki ve özel mülkiyet alanlarındaki birçok ağaç hasara uğradı. Belediyenin kurduğu ekipler tarafından kırılarak yollara devrilen dallar ve ağaçlar temizlenerek yollar açıldı. Halk sağlığını ve güvenliğini ön planda tutan Çankaya Belediyesi, devrilen ağaçlar ve kırılan dallarla mücadele için 4 ekip kurdu. Toplam 40 kişiden oluşan ekiplere 4 budama platformu ve 4 yükleme kamyonu da eşlik etti. İlçe genelinde 200'ün üzerinde noktada devrilen yüzlerce ağaca ve kırılan dallara müdahale edildi.

Sokak hayvanları için 1 ton mama

Çankaya Belediyesi, sokakta yaşayan hayvanlar için hava sıcaklığının eksilere ulaştığı soğuk kış döneminde 1 ton kuru mama dağıtımı yaptı. Kışın yiyeceğe ulaşmakta güçlük çeken sokak hayvanları için yapılan çalışma Dikmen, Oran, Kırkkonaklar, Bademlidere, Zafartepe, Yaşamkent, Türkkonut, Dodurga, Konutkent, Çayyolu bölgelerinde yoğunlaştırıldı. Çankaya, 15 farklı semtte bulunan besleme alanlarına ise gün aşırı kamu kurumlarının yemekhanelerinden alınan atık yemekleri bırakıyor. Besleme noktaları yerleşim alanlarına uzak bölgelerde oluşturuluyor.