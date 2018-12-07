Çankaya karla mücadeleye hazır

Karla mücadelede kullanılacak araçları hazır hale getiren Çankaya Belediyesi, kendi üretimi olan buz çözücü solüsyonu da birçok noktada kullanacak.

Çankaya Belediyesi, vatandaşların bu kış ayını da sorunsuz geçirmeleri için hazırlıklarını tamamladı. Gece gündüz demeden karla mücadele konusunda görev alacak 620 personeli ve 51 araçlık filosuyla vatandaşlara sorunsuz bir kış ayı geçirmeyi planlayan Çankaya Belediyesi, tüm birimleriyle seferber oldu. Türkiye'nin en büyük ilçesi konumuyla sorumlulukları da aynı oranda artan Çankaya Belediyesi, ilçe genelinde bulunan 124 mahallede bıçaklı kar küreme araçları, ünimoglar, tuz serpme araçları, solüsyon araçları ve kritik noktalarda yer alan tuz varilleri ile karla mücadeleye hazırlandı. Bakımları yapılan 10 ünimog, 7 bıçaklı kamyon, 4 bıçaklı kamyonet, 5 bıçaklı kepçe, 5 greyder, 3 loder kepçe, 10 kamyon, 5 kamyonet, 2 pikap ile hazırlıklarını tamamlayan Çankaya Belediyesi, soğuk hava ile birlikte oluşacak buzlanmayı önlemek için kullanılacak tuz ve solüsyon stoklamasını da yaptı.

Soğuk havanın etkisiyle geceleri oluşabilecek buzlanmaya karşı 18 araç ve 60 personelle yolları temizleyecek ve araç trafiğine açacak ekipler, gündüz de özellikle eğimli bölgelerdeki merdivenli yollar, tretuvar ve yaya yollarında solüsyonla buz çözme çalışması gerçekleştirecek. Vatandaşların da kullanımı için ilçenin önemli ve eğimli noktalarına konulan tuz çadırı ve tuz varili uygulaması ile yolları buzlanmaya karşı koruyan Çankaya Belediyesi, karla mücadele çalışmalarında 4 bin 500 ton tuz ile 120 ton solüsyon kullanacak.

Kriz masası ve bakım onarım atölyeleri 24 saat hizmette

Çankaya Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü yerleşkesinde yer alan Kriz Masası ile acil durumlarda müdahale edebileceği bir birim kurarken, araçların teknik bakımlarının yapılacağı atölyeleri de 24 saat açık tutacak.