Çankaya kendi taşını üretiyor

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: “Halkın olanı halka vermek biz yerel yöneticilerin boynunun borcudur.”

Karataş Mahallesinde bulunan ve 60 dönüm alan üzerine inşa edilen tesiste bordür, bahçe bordürü, kilit taş, yağmur oluğu taşı, Z taşı, petek taşı, şev taşı, bariyer taşı ile New Jersey taşları üretiliyor.

Beton ve Beton Elemanları Üretim Tesisinde ihtiyaca uygun olarak ürettiği taşları kendi işçisiyle üreten Çankaya Belediyesi, aynı zamanda bütçesine katkı sağlıyor.

Kendi kendine yetebilen bir belediye anlayışı ile hareket ettiklerini ifade eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Belediyemizin bütçesini yani halkın olanı halka hizmet için kullanırken her kuruşun hesabını yapıyoruz. İsraftan uzak, hizmet için kullandığımız malzemeleri de kendimiz üretiyoruz. Kaynaklarını verimli kullanmak, halkın olanı halka doğru hizmetlerle vermek biz yerel yöneticilerin boynunun borcudur. Devir tasarruf devri. Pandemide herkes bunu çok daha iyi anladı. Ekonomik zorluklar yüzünden esnafımız, çalışan ve hiçbir geliri olmayan yurttaşlarımız çok ciddi sıkıntılar yaşadı. Biz belediye olarak ‘Çankaya'da kimse yalnız değildir' dedik ve halkımızın yanında olduk” iye konuştu.

Üretim tesisinde üretilen taşları ilçenin arazi yapısına uygun sokaklarında kullanan Çankaya Belediyesi üretimlerine ara vermeden devam ederken vatandaşların kullanımına uygun ve dayanıklı malzemeler kullanmayı ihmal etmiyor.

Çankaya Belediyesi kendi ürettiği taşları kaldırımların yanı sıra merdivenli yol yapımı ile nokta tamir işlerinde de kullanıyor.