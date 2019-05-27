Çankaya kent konseyi 6. olağan kongresini gerçekleştirdi

Çankaya Kent Konseyi'nin 6'ncı Olağan Seçimli Genel Kurulu, Yılmaz Güney Sahnesi'nde gerçekleşti. Konsey, hafta sonu yapılan toplantıda yeni başkanını seçti. Böylece yeni başkan 162 delegenin 117'sinin oyunu olan Mustafa Coşar oldu.

Çankaya'yı Çankayalılarla birlikte yönetmek, Türkiye'nin en büyük ilçesinde katılımcı belediyeciliği hayata geçirmek için kurulan Çankaya Kent Konseyinin 6'ncı Olağan Seçimli Genel Kurulunda Mustafa Coşar 162 delegenin 117'sinin oyunu alarak Çankaya Kent Konseyinin yeni başkanı oldu. Bünyesindeki 350 sivil toplum ve kamu kuruluşu temsilcisi ile Türkiye'nin en önemli kent konseylerinden biri olan Çankaya Kent Konseyinin yeni yönetimi de belirlendi.

"Kent, o kentte yaşayanlarındır"

Kurula katılan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çankaya Kent Konseyinin ve Çankaya Semt Meclisleri'nin kent için katılımcı demokrasinin önemli örneklerinden biri olduğunu ifade etti. Yeni dönemde de Çankaya Kent Konseyi ve genel kurul üyeleriyle yeni çalışmalara imza atacaklarını belirten Taşdelen, “Kent o kentte yaşayanlarındır. Kenti yönetenlerin ben yaptım oldu anlayışı kabul edilemez. Çankaya Kent Konseyinin gündemi Çankaya olacak. Kent Konseyi ile birlikte Çankaya'ya daha iyi nasıl hizmet veririz diye konuşacağız. Halkın derdine derman olacağız, halkın yanında olacağız. Bizler salon konseyi değil sokak konseyi olacağız. Biz katılımcılığı, demokratik süreçleri, şeffaflığı, hesap verebilirliği savunuyoruz” dedi.

Katılımcı belediyecilik için örnek oluşturan Çiğdem Mahallesi Referandumu ve Yaşamkent Yaşar Kemal Parkı gibi projeleri vatandaşlarla birlikte ortak akılla hayata geçirdiklerini dile getiren Taşdelen, “Proje çalışmalarında üniversitelerin, derneklerin, vakıfların ve sendikaların oluşturduğu 150'ye yakın sivil toplum kuruluşuyla fikir alışverişinde bulunduk. Yeni süreçte de Türkiye'ye örnek olacak modeli hayata geçirelim. Biz Ankara'yı seviyoruz çünkü Ankara Cumhuriyetin başkenti, Ankara Mustafa Kemal Atatürk'ün başkenti. Biz Ankara'ya sonuna kadar sahip çıkacağız” diye konuştu.