Çankaya Kent Konseyi genel kurulu yapıldı

Çankaya Kent Konseyinin 7'nci Olağan Seçimli Genel Kurulu Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesinde gerçekleşti.

Çankaya'da katılımcı belediyeciliği hayata geçirmek için kurulan Çankaya Kent Konseyinin 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Türkiye Kent Konseyleri Platformu Dönem Sözcüsü İsmail Kumru, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, muhtarlar, sivil toplum örgütleri ve siyasi parti temsilcilerinin katıldığı Genel Kurul'da mevcut Başkan Mustafa Coşar yeniden seçildi.

Çankaya Kent Konseyi Başkanı Mustafa Coşar, kadın, engelli, gençlik ve semt meclislerinde ortak bir dil geliştirme çabasında olduklarını belirttiği konuşmasında “31 Mart yerel seçimlerinde yaşanan değişim, dönüşüm için umut verici oldu. Gönüllülerce paylaşılan özgün deneyimlerle iklim, enerji, göç, gıda gibi sorunlar üzerine çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Katılımcı demokrasiyi güçlendiren semt meclislerinin sayısını arttırarak insanlarımıza ulaşmaya devam edeceğiz" dedi.

Kadınların çoğunlukta olması sevindirici

Pandemi koşulları gözetilerek gerçekleşen Çankaya Kent Konseyi Genel Kuruluna Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de katılarak konuşma yaptı. Gerçekleştirdiği hizmetlerle katılımcı demokrasinin güzel örneklerini sergilediklerini kaydeden Başkan Alper Taşdelen, “Mustafa Başkana ve yönetim kuruluna yaptıkları görev nedeniyle gerçekten teşekkür ediyorum. Önyargıyla hareket etmeden tamamen katılımcı bir noktada hareket ettiler. Bizler de kent konseyinin daha ileri noktaya taşınması için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Genel Kurula baktığımda kadınların çoğunlukta olduğunu görmekten mutluluk duydum. Bu gurur verici bir durum, biz de yönetim alanında kadınlara öncelik vermeye çalışıyoruz. Bizim 123 muhtarımızın 47'si kadın, 5 başkan yardımcımızdan 3'ü kadın. Bunlar kadınların topluma katılımları konusunda sevindirici gelişmeler. Katılımcı ve çoğulcu demokrasiyi hep beraber sağlayacağız. Kent Konseyi burada çok önemli bir hal alıyor. CHP'li belediyelerin kent konseyi örneklerine baktığınızda katılımcı yapıyı görmek mümkün. Çankaya'nın Cumhuriyetin kurulduğu ilçe, egemenliğin kayıtsız şartsız millete verildiği ilçe olmasının bilinciyle geçtiğimiz dönemde kalp kırmayarak rekorlar kırdık ve her kesime kulağımızı açtık. Oy versin vermesin inancı ne olursa olsun 1 milyona yakın Çankayalıya yüreğimizi açtık. Tek bir hedefimiz var o da bize rekor oy veren Çankayalıya layık olmak” diye konuştu.