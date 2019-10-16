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Çankaya Köşkü'nde Barış Pınarı Harekatı Çalıştayı

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu himayelerinde Çankaya Köşkü’nde “Barış Pınarı Harekatı Çalıştayı” gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu himayelerinde Çankaya Köşkü'nde “Barış Pınarı Harekatı Çalıştayı” gerçekleştirildi.


Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu himayelerinde “Barış Pınarı Harekatı Çalıştayı” gerçekleştirildi. Çankaya Köşkü'nde Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili İbrahim Kalın'ın başkanlığında gerçekleştirilen çalıştaya kurul üyeleri, ilgili resmi kurum temsilcileri, akademisyenler, düşünce kuruluşu temsilcileri ve uzmanlar katıldı. Çalıştayda Barış Pınarı Harekatı'nın siyasi, stratejik ve jeopolitik boyutları ile harekat sonrası güvenli bölgenin tesisi ve çatışma sonrası düzenin inşası gibi konular ele alındı.

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