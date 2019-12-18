Çankaya kreşlerinde yerli malı haftası

Minikler evlerinden getirdikleri yerli malı ürünleri hem tanıma hem de birlikte yeme keyfini yaşadılar.

12 - 18 Aralık tarihleri arasında kutlanan "Yerli Malı Haftası" Çankaya Belediyesinin kreşlerinde ve oyun evlerinde de kutlandı. Minikler evlerinden getirdikleri yerli malı ürünleri hem tanıma hem de birlikte yeme keyfini yaşadılar.

Çankaya Belediyesi kreşleri, "Yerli Malı Haftası"nı düzenlenen etkinlikle kutladı. Evlerinden getirdikleri meyve, kuru yemiş ve pastalarla büyük bir sofra kuran minik öğrenciler, yerli mallarını tanıma imkanı buldular. Hazırladıkları "Yerli Malı Haftası" şapkalarını da takan çocuklar, öğretmenlerinin eşliğinde hep beraber, annelerinin hazırladıkları pastaları afiyetle yemenin keyfini yaşadılar.