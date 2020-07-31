Çankaya kurban alanında ilk gün yoğunluğu

Vatandaşlar Çankaya Belediyesince alınan önlemlerle kurban ibadetlerini rahat ve hijyenik bir ortamda yerine getirme imkanı buldu.

Bu yıl salgın hastalık nedeniyle satışların yapılmaya başlandığı andan itibaren ek tedbirler alan Çankaya Belediyesi, bayramın ilk gününde de tedbirleri elden bırakmadı. Maskesiz girişe izin verilmeyen alanın girişinde ateş ölçümü de yapıldı. Çok sayıda zabıta giriş çıkışlarda tedbir alarak alanın güvenliğini sağlarken, temizlik ekipleri ve ilaçlama ekipleri de hazır bulundu. Kurban Bayramı boyunca olası kazalara karşı alanda ambulans, sağlık görevlileri ve veteriner hekimleri de hazır bulunduran Çankaya Belediyesi, hazırladığı çeşmelerle de vatandaşa hizmet verdi.

Herhangi bir karmaşa oluşmaması için randevu saatlerine göre kurbanların kesilmesine izin veren ve böylece aşırı kalabalık oluşmasının önüne geçen Çankaya Belediyesi, hazırladığı caraskalda ehil kasaplarla vatandaşlara destek oldu. Yerde kesim yapılacak her bir kurban için 16 metrekarelik alan çizilerek, iki kesim alanı arasında 2 metre mesafenin korunmasını sağlayan belediye ekipleri, vatandaşların işlerini kolaylaştırmak için el arabalarını hazır bulundurarak, poşet dağıtımı da yaptı.

Sosyal mesafeye özel önem gösterildi

Pandemi nedeniyle alınan bütün önlemlerin yanı sıra özellikle sosyal mesafe kuralına dikkat edildi. Zabıta ekipleri kurala uyulması konusunda vatandaşları sık sık yaptıkları anonslar ve sözlü müdahalelerle uyararak, mesafenin korunmasını sağladı. Çankaya Belediyesinin her yıl olduğu gibi bu yıl da kurduğu 6 kişilik yakalama timi de bayram boyunca görev yaparak ilçenin farklı yerlerinden gelen talepleri karşılayacak. Kurban satın alma ve kesim hakkında bilgilendirme broşürlerinin dağıtıldığı alanda Çankaya Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca ibadetlerini yerine getirmeye gelecek vatandaşlara çay ikramında da bulunuyor. Vatandaşlar Kurban Bayramı boyunca talep ve şikayetleri için Çankaya Belediyesi Çözüm Merkezi'ni 444 06 01 numaralı telefondan arayabilecek.