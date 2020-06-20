Çankaya, normalleşme sürecinde de dezenfekte çalışmalarına devam ediyor

İlaçlama Birimi ekipleri vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Korona virüs pandemisinin gündeme geldiği ilk günden bu yana vatandaşın sağlığını korumaya yardımcı olmak amacıyla dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiren Çankaya Belediyesi ekipleri, normalleşme sürecinde de ilçe genelinde çalışmalarına devam ediyor. Çankaya Belediyesi İlaçlama Birimi olarak dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiren ekipler, ilçedeki kamu kurum ve kuruluşları, aile sağlığı merkezleri, eczaneler, çöp konteynerleri, okullar, camiler, berber ve kuaför salonları, taksi ve taksi durakları ile halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda virüslerin bulunma ihtimaline karşı çalışmalarına rutin bir şekilde devam ediyor. Salgın hastalıkla mücadele çalışmalarına ilk vak'anın görülmesinin ardından hızla başladıklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Yeni normale dönmeye başladığımız süreç, hepimize daha dikkatli olmamız gerektiğini gösterdi. Sokağa çıkma kısıtlamalarının esnetildiği, iş yerlerinin açıldığı bu dönemde azami tedbir almak gerekiyor. Vatandaşlarımıza yeni normale dönmekle birlikte daha dikkatli ve tedbirli davranmalarını hatırlatmak istiyorum. Maske ve mesafe kuralına uyalım. Mecbur olmadıkça evlerimizden çıkmayalım” dedi.