Çankaya onlıne YKS'de ödüllü son

Çankaya Belediyesinin Karacan Akademi Eğitim Kurumu ile ortaklaşa gerçekleştirdiği online YKS sınavı sonuçları açıklandı. Sınavda başarıya giren ilk üç öğrenciye birer dizüstü bilgisayar ve Nutuk armağan edildi.

Önceki hafta Akıllı Sınav adı altında Online YKS sınavı yapan Çankaya Belediyesi, sınavda dereceye giren Serhan Çakmak(1.), Eda Yağmur Özdemir (2.) ve Yiğit Terzi'yi (3.) ödüllendirdi. Pandemi sürecinde sınav tarihlerinin belirsizliği ile karamsarlığa düştüklerini söyleyen gençler, Çankaya Belediyesinin online olarak düzenlediği sınav ile moral bulduklarını söylediler. Herhangi bir aksaklık olmadan, konu bütünlüğü, soru sayısı, süresi ve zorluk derecesiyle gerçek bir sınav heyecanı yaşadıklarını ifade eden gençler ve aileleri başta Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve projeye destek sunan herkese teşekkürlerini ilettiler.

Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner, mühendislik v tıp alanında eğitim almak istediklerini belirten gençlere başarılarının devamını dileyerek dizüstü bilgisayar ve Nutuk armağan etti.