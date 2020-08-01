Çankaya online YKS'den Türkiye derecesine

Çankaya Belediyesi tarafından “Akıllı Sınav” projesi kapsamında düzenlenen online Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) deneme sınavında dereceye giren Serhan Çakmak, Eda Yağmur Özdemir ve Yiğit Terzi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan YKS'de ilk 150'ye girdi.

Çankaya Belediyesinin Karacan Akademi Eğitim Kurumu ile ortaklaşa gerçekleştirdiği online YKS deneme sınavında başarı gösteren gençler, 27-28 Haziran'da yapılan YKS sınavı sonuçlarına göre ilk 150'ye girdi. Çankaya Belediyesinin YKS deneme sınavında ilk 3‘e giren Serhan Çakmak Türkiye 143'üncüsü, Eda Yağmur Özdemir Türkiye 72'ncisi, Yiğit Terzi Türkiye 112'ncisi oldu. Yaklaşık iki buçuk milyon öğrencinin girdiği sınavda önemli bir başarı elde eden gençler, mühendislik ve tıp alanında eğitim almak istiyor.

Pandemi sürecinde sınav tarihlerinin belirsizliği nedeniyle karamsarlığa kapılarak hazırlandıkları sınav sürecini başarıyla atlattıklarını söyleyen gençleri kutlayan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Belediyemizin online olarak düzenlediği sınav ile gençlerimize gerçek bir YKS sınavı imkanı sunduk. Bu sınavda derece yapan gençlerimiz gerçek sınavda da dereceye girdi. Bundan büyük bir mutluluk duyduk, gençlerimizin her zaman yanındayız. Sınava giren tüm gençlerimiz zorlu bir süreçten geçti. Geleceklerini belirleyecek sınava hazırlanırken yaşadıkları stresin yanı sıra bu yıl tüm dünyada etkili olan salgın hastalık nedeniyle de çok zor bir dönemden geçtiler. Olması gerektiği gibi bir ders ortamında sınava hazırlanamamanın yaşattığı strese rağmen büyük bir başarı kaydettiler. Gençlerimizi kutluyor, başarılarla dolu aydınlık bir gelecek diliyorum” ifadelerini kullandı.

Çankaya Belediyesi, Karacan Akademi Eğitim Kurumu işbirliğinde yapılan online deneme sınavında ilk üçe giren öğrencilere, dizüstü bilgisayar ve Nutuk armağan etmişti.