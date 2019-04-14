Çankaya parkları yaza hazır

500'ün üzerindeki park ve yeşil alanıyla yıl boyunca Ankara halkını ağırlayan Çankaya Belediyesi, yapılan geniş çaplı hazırlıklarla parkları yaza hazır hale getiriyor.

Park ve yeşil alanlarıyla göz dolduran Çankaya Belediyesi, bu yıl da Ankaralıların en iyi şekilde yararlanabilmeleri için parklardaki bakım-onarım ve yenileme çalışmalarını eksiksiz yerine getiriyor.

Bahar ve yaz aylarında başta Ahlatlıbel Atatürk Parkı, Uğur Mumcu Parkı, Lozanpark, Zafer Park, İsmet İnönü Parkı ve Kuğulupark'da yüzbinlerce vatandaşı misafir eden Çankaya Belediyesi, bakım-onarımını yaptığı parkların tüm eksiklerini de gideriyor. İlçedeki bütün parkları elden geçiren belediye ekipleri, spor aletlerinden çocuk oyun alanlarına, yürüyüş ve koşu yollarından oturma birimlerine, park içi yollardan havuzlara kadar her türlü bakımları ve gerekli yenileme çalışmalarını gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında bitkisel düzenlemeye de özel önem veren Çankaya Belediyesi, Cemal Süreya, Eser Park, Sevcihan Özveren gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı parklar başta olmak üzere birçok parkta kapsamlı budama, diğerlerinde ise form budama çalışmalarını tamamladı.

Çok yönlü olarak bakım ve onarım çalışmaları yapılan Çankaya parkları, her yıl olduğu gibi bu yıl da bahar ve yaz aylarında vatandaşların en güzel uğrak yerleri olacak.