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Çankaya parkları yenileniyor

Çankaya Belediyesinin parklarda hızlı onarım için kurduğu “akut” ekip çalışmalarını sürdürüyor.

20 kişiden oluşan ekipler, yabani otların temizlenmesinden çiçek dikimine, oyun aletlerinin onarımından bankların onarımına kadar çalışma yaparak parkları yeniliyor.


20 kişiden oluşan ekipler, yabani otların temizlenmesinden çiçek dikimine, oyun aletlerinin onarımından bankların onarımına kadar çalışma yaparak parkları yeniliyor. Düzenli şekilde bakım-onarım ve çiçeklendirme çalışmalarını yapan rutin ekiplerinin yanı sıra kurulan akut ekip sorunlara daha geniş çaplı ve hızla müdahale ederek olumsuzlukları gideriyor.


Farklı birimlerden işçilerin bulunduğu ekip, bitkisel park bakımı, mevsimlik çiçek dikimi, ağaç ve çalı dikimi, yabani ot sökümü, çim biçimi, çim ekimi ve kuruyan bitkilerin değiştirilmesi gibi işleri tek seferde gerçekleştiriyor. Parklarda bulunan oyun aletlerinin ve bankların onarımını yapan ekipler, park çevresinde bozulan çitleri de yeniliyor.

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