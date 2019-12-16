İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çankaya parklarına 370 bin kışlık çiçek

Çankaya Belediyesi’nin kendi tesislerinde ürettiği 300 bin Menekşe, 40 bin Karanfil ve 30 bin Kasımpatı Çankaya parklarını süslüyor.

Çankaya Belediyesi'nin kendi tesislerinde ürettiği 300 bin Menekşe, 40 bin Karanfil ve 30 bin Kasımpatı Çankaya parklarını süslüyor.


Çankaya Belediyesinin Uğur Mumcu Parkı içinde bulunan seralarında üretim ara vermeden sürüyor. Her mevsim Çankaya parklarını süslemek için üretim yapılan seralar kış aylarına uygun bitki üretimine devam ediyor. Karasal iklime sahip Ankara'da soğuğa dayanaklı çiçek ve bitki üreten Çankaya Belediyesi, 300 bin Menekşe, 40 bin Karanfil ve 30 bin Kasımpatı çiçeklerinin büyük kısmının parklara dikimini de tamamladı.


Çankaya Belediyesinin sonbaharda üretimini gerçekleştirdiği 150 bin menekşe, 40 bin Karanfil ve 30 bin Kasımpatı park ve yeşil alanlara dikilirken, ikinci etapta üretilen 150 bin menekşenin ise 70 bini ilçenin parklarına dikildi. Kalan yaklaşık 80 bin menekşenin de parklara dikilmesiyle birlikte toplam 370 bin rengarenk kışlık çiçekle Çankaya parkları kışı karşılayacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.