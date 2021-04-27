İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çankaya parklarına bahar geldi

Çankaya Belediyesinin aylar öncesinden başlattığı bahar hazırlıkları görsel güzelliğe dönüştü.

Dikilen çiçekler adeta renk şöleni sunuyor.


Aylar öncesinden başlayan çalışmalarla hazırlıklarını yapan Çankaya Belediyesi, parkları rengarenk çiçeklerle donattı. Yılın 365 günü ilçedeki park ve yeşil alanlarda bakım ve yenileme çalışmaları sürdürülüyor. Bu çalışmalar kapsamında bahar aylarına yönelik başlatılan budama, toprak serimi, bakım ve çiçeklendirme gibi dokunuşlar meyvesini veriyor.


Belediyenin kendi tesislerinde ve kendi personeliyle en düşük maliyetle ürettiği yazlık çiçekler, park zengini Çankaya'nın güzelliğine güzellik katıyor. Pandemi nedeniyle bunalan vatandaşlar kısıtlamanın olmadığı zamanlarda Çankaya parklarında dinlenme ve rahatlama imkanı buluyorlar.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.