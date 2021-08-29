Çankaya parklarında sonbahar hazırlığı

Bakım onarım ve bitkisel düzenleme çalışmalarına hız veren ekipler, halkın parklardan konforlu bir şekilde yararlanabilmeleri için yoğun mesaide bulunuyor.

Çankaya'da vatandaşların yaz sonu da park ve yeşil alanlardan en iyi şekilde yararlanabilmeleri için çalışmalarını başlatan belediye ekipleri, sonbahar hazırlıklarını yapıyor. Ahlatlıbel Atatürk Parkı, Zafer Park, Lozan Park, İsmet İnönü Parkı gibi Başkent'in en büyük parklarında Ankaralıları misafir eden Çankaya Belediyesi, Kuğulupark gibi simge parklarıyla da göz dolduruyor. Her yaştan Ankaralının yıl boyunca adeta ikinci adresi olan parklar, Çankaya Belediyesi ekiplerince düzenli olarak yenileniyor. Eskimiş olan park içi yollardan oturma birimlerine, çocuk oyun alanlarından spor alanlarına kadar tüm yenileme çalışmaları yapılırken bir yandan da sonbaharda parkları süsleyecek mevsimlik çiçekler üretiliyor.