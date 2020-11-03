Çankaya renkli kaldırımlar ile canlanıyor

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Bu kaldırım modeliyle hem sokaklarımız renkleniyor hem de tasarruf sağlamış oluyoruz" dedi.

Çankaya Belediyesi artık marka haline gelen ve Çankaya Kaldırımları adıyla bilinen renkli desenli asfalt kaldırımları ilçenin tümünde yaygınlaştırmaya devam ediyor. Uzun ömürlü olması ve en az 20 yıl dayanabilmesi nedeniyle tercih edilen renkli desenli asfalt kaldırımları birçok bölgede uygulayan Çankaya Belediyesi, 123 mahallede birden çalışmalarını sürdürüyor. Renkli desenli asfalt kaldırım öncesi yolları beton bordürle döşeyen Çankaya Belediyesi bu uygulaması ile vatandaşların takdirini de kazanıyor.

Su sıçratmayan özelliğinin yanı sıra yürüme kolaylığı da sağlayan renkli desenli asfalt kaldırım çalışmalarını ilçedeki sokaklar, parklar ve yürüme yollarında sürdüren Çankaya Belediyesi, simge haline gelen renkli desenli kaldırımları ilçenin her yerinde yaygınlaştırıyor. Çankaya'nın birçok sokağında renkli desenli kaldırım uygulamasını ilk olarak 2014 yılında hayata geçiren Çankaya Belediyesi, bu yıl 26 mahalle 52 cadde ve sokakta 25 bin 400 metrekarelik renkli desenli kaldırımı vatandaşların hizmetine sundu.

"Çankayalıların ‘İyi ki Çankaya'da yaşıyoruz' demeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Göreve geldiği günden bu yana Çankaya'da uygulamaya başlanılan renkli desenli asfalt kaldırım çalışmalarının halkı memnun ettiğini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Kaynaklarımızı verimli ve tasarruflu kullanarak halkın parasının tek kuruşunu ziyan etmiyoruz. Renkli desenli asfalt kaldırım da uzun ömürlü ve hasar halinde de onarımı daha az maliyetli olduğu için ekonomik açıdan fayda sağlıyor. Bu kaldırım modeliyle hem sokaklarımız renkleniyor hem de tasarruf sağlamış oluyoruz. Bizler Çankayalıların ‘İyi ki Çankaya'da yaşıyoruz' demeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.