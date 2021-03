Çankaya sahneye dönüşecek

Pandemi nedeniyle zor bir dönemden geçen sanatçılara destek amacıyla gerçekleştirilecek etkinlikle, 10 tiyatro oyunu belediyenin YouTube kanalında Çankayalılarla buluşacak. Ankaralı tiyatrolar için 27 Mart Dünya Tiyatro Günü Şenliği düzenleyerek başvuran tiyatrolardan oyunlarını satın alan Çankaya Belediyesi, sanatçılara destek veriyor. Pandemi nedeniyle gelir elde edemeyen tiyatrolara ve sanat gruplarına destek amacıyla gerçekleştirilecek etkinlikle 10 tiyatro oyunları çevrimiçi olarak Çankayalılarla buluşacak. Tüm sanatseverler, 27 Mart- 4 Nisan arası her gün Çankaya Belediyesinin Youtube sayfasından oyunları izleyebilecek.

“Kapımız tüm sanatçılara her zaman açık olacak”

Çankaya Belediyesi olarak her dönemde sanatçıların destekçisi olmaya devam ettiklerini vurgulayan Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “27 Mart'ta şenliğimizle tiyatrolar her evde perde diyecek. Tiyatro sanatını, internet ortamında da olsa Çankayalılarla buluşturacağız. Kapımız tüm sanatçılara her zaman açık olacak” ifadeleri kullandı.