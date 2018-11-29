Çankaya sanatseverleri tiyatroyla buluşturuyor

Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali kapsamında sanatseverleri tiyatroyla buluşturuyor.

Çankaya Belediyesi, TAKSAV'ın düzenlediği ve Çankaya Belediyesinin ev sahipliğindeki açılış programıyla başlayan 23. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali kapsamında sanatseverleri tiyatroyla buluşturmaya devam ediyor.

Sanatçılarla sanatseverleri 23. kez bir araya getiren ve 10 gün sürecek festivalin 6. gününde “Çiçekçi Sokağı Cinayeti” DT Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde izleyiciyle buluştu.

Çiçekçi Sokağı Cinayeti

Yönetmenliğini Hakan Altıner'in yaptığı, Deniz Türkali, Altan Gördüm, Özdemir Çiftçioğlu, Damla Cercisoğlu, Gökmen Kasabalı, Berkay Şengil ve Sadi Özen'in oynadığı oyunu yüzlerce vatandaş izledi. 20. yüzyılın başında İstanbul Çiçekçi Sokağı'nda yaşanan faili meçhul bir cinayeti ele alarak, kadına uygulanan cinsel şiddeti ve sonuçlarını anlatan oyun izleyiciden tam not aldı.

Festival kapsamında, 30 Kasım'da "Bir Garip Orhan Veli", 1 Aralık'ta "Kuşlar", 2 Aralık'ta "Şatonun Altında" adlı oyunlar da Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nde Ankaralı sanatseverlerle buluşacak. 23. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali 3 Aralık'ta sona erecek.