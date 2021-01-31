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Çankaya sokaklarında bahar hazırlığı

Her yıl binlerce ağacı budayan Çankaya Belediyesi, bu yıl da budama mevsimini yoğun mesaiyle geçiriyor.


Çankaya Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da sokak ağaçları ve parklardaki bitkileri budayarak Çankaya'yı bahara hazırlıyor.


Pandemi koşullarına rağmen budama çalışmalarını aralıksız yürüten Belediye ekipleri, Kasım ayında başladığı budama işlemesini aralıksız sürdürüyor. Ağaçları bahara ve yaza hazırlamanın yanı sıra vatandaşların güvenliğini sağlamaya yönelik budama çalışması da yapan ekipler, 2 bin yol ağacını budarken, parklarda da form budama yaptı. Kurumuş ya da kırılıp düşme tehlikesi olan dalları da temizleyen ekipler, gelen ihbarlara da müdahale ederek vatandaşların can ve mal güvenliğini koruyor.

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